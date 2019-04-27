В Трампа бросили телефоном

На сцену в Индианаполисе бросили мобильный телефон, когда на нее поднимался президент США Дональд Трамп, сообщила американская Секретная служба.

Инцидент произошел на встрече Национальной стрелковой ассоциации примерно в 12.30 (19.30 мск), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Телефон, «брошенный из толпы, упал на сцену», сообщили в Секретной службе. Уточняется, что «одного человека удалили с мероприятия». Проводится расследование.

Телефон вылетел из толпы собравшихся и упал на сцену слева от президента, который посмотрел в ту сторону, передает РИА «Новости».

Fox News пишет что телефон бросил Уилльям Роуз, который находился в момент инцидента в состоянии интоксикации. Офис шерифа округа Мэрион предъявил мужчине обвинении в нарушении порядка.

Роуз при этом отрицал, что бросал телефон и утверждал, что кто-то украл его аппарат. Однако агенты не поверили его словам.