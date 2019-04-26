Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили под домашний арест

Одному из обвиняемых по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе Павлу Яромчуку изменили меру пресечения на домашний арест, об этом сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов.

«С 1 мая под домашний арест пойдет Яромчук. Из зала суда его не отпустили, конечно, у него арест был до 30 апреля. Если прокуратура обжалует, то решение будет принимать Верховный суд, если он [Верховный суд Башкирии] оставит без изменений, то с 1 мая Яромчук выйдет», – пояснил защитник, передает ТАСС.

Следствие не смогло доказать, что обвиняемый может скрыться или попытается оказать давление на свидетелей, сказал Багаутдинов.

«Судья указала, что следствие идет 6 месяцев, оно в принципе окончено, сейчас давить уже не на кого, по сути», – добавил адвокат. Он не смог сказать, сколько продлится домашний арест, но предположил, что речь может идти о двух месяцах.

Двое других обвиняемых по этому делу, экс-полицейские Салават Галиев и Эдуард Матвеев, также остаются под арестом.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Арестованы три фигуранта дела.