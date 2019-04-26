Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса

Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Не думаю, что это будет большой нагрузкой», – приводит его слова ТАСС.

В Пенсионном фонде России (ПФР) накануне сообщили «Интерфаксу», что жители Донбасса с российскими паспортами смогут претендовать на российские страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут в Россию.

Между тем жители провозглашенной Луганской народной республики выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства по упрощенной схеме.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.

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