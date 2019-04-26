Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред Германии Кристоф Хойсген, который в апреле занимает пост председателя СБ, рассказал о традиции немецкого МИДа: «Когда речь идет о стране, с которой отношения сложные и где к власти приходит новый человек, ему шлют риторические цветы». Кроме того, рассказал Хойсген, нового лидера поздравляют и приглашают приехать с визитом, передает ТАСС.

Он предложил России отправить Зеленскому «риторические цветы», то есть заявить о готовности реализовать первый пункт минских соглашений – «прекращение огня». При этом Берлин также предложил Москве «по этому случаю освободить 24 моряка».

По словам Хойсгена, такой вариант «не записан в учебниках МГИМО». При этом он заявил, что его «всегда восхищает российская дипломатия». Хойсген предположил, что в «МГИМО есть учебники с определенными моделями».

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«Как вы смогли достать наш дипломатический учебник? Практически читали из него – я узнаю по своим годам МГИМО – все так было, именно это там и написано, я потом еще расскажу вам, что там есть», – приводит ответ российского постпреда РИА «Новости».

Небензя заявил, что «цветы посылать рано», так как «сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые». Небензя надеется, что Зеленский предпримет реальные шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, но пока Москва ожидает, будет ли избранный президент Украины «придерживаться минских соглашений или придумывать новые форматы».