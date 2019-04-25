В Белоруссии оценили ущерб от некачественной российской нефти

Белоруссия из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти недосчиталась около 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, сообщили в «Белнефтехиме».

«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодняшний день они составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», – сказал замглавы концерна Владимир Сизов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Белоруссия частично возобновила экспорт нефтепродуктов на Украину и в Польшу.

На прошлой неделе Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской нефти. В «Транснефти» подтвердили, что с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникли проблемы.

В среду Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть. После этого транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен. В четверг импорт нефти по трубопроводу «Дружба» остановила Чехия.