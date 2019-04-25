Доренко объяснил, почему Франция стала главным куратором Украины в Европе

Париж все больше начинает курировать Украину в Европе, это попытка осознания Францией себя в качестве новой главной европейской державы, считает главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

«С уходом Великобритании именно Франция становится единственной страной Евросоюза с ядерным оружием и с независимой в большой степени внешнеполитической линией», – отметил Доренко в своем Telegram-канале.

«То, что Франция будет вынуждена занять новое место в мире, понятно. То, что это новое место в мире будет не в нашу пользу, понятно. То, что Франция будет согласовывать свои действия на востоке Европы и в отношении России с Польшей и Украиной, кажется, все понятнее», – пишет главред радиостанции «Говорит Москва».

«Не с нами, нет, с нашими антагонистами. И, напомните сами себе, насколько Франция зависит от русских нефти и газа. Такие дела», – заключил он.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Напомним, Владимир Зеленский посетил Францию и встретился с президентом этой страны Эммануэлем Макроном еще перед вторым туром выборов на Украине.

В день второго тура, 21 апреля, российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского. В 15-минутной беседе они обсудили возможное уголовное преследование Петра Порошенко и отношения с Россией. Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что возможности поговорить с Макроном пранкеры ждали два года.

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