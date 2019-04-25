Россия и Китай решили провести учения по ПРО

В России состоятся совместные с Китаем командно-штабные учения по противоракетной обороне, сообщил официальный представитель минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.

Гоцян отметил, что консультации по подготовке учений состоялись в апреле в Пекине, передает ТАСС.

«Согласно достигнутому Китаем и Россией консенсусу, Третьи компьютерные командно-штабные учения по ПРО пройдут в этом году в РФ», – сказал представитель ведомства.

Последние совместные учения российских и китайских военных проходили в рамках маневров «Восток–2018».