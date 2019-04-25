Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.

«Я считаю, что это – очень сложный вопрос. История расставит все точки над «i». Но для меня очень важно, что был проведён референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. И я считаю, что если снова провести референдум, то результаты будут такими же, – написал Немцов в своем Facebook.

Пользователи Сети раскритиковали позицию Немцова-младшего.

«Я думал, яблоки рядом с деревом ложатся, очень жаль, что не всегда так», – написал, в частности, пользователь Лев Ломакин в комментарии к посту.

«Какая-то отрицательная селекция произошла. Природа явно на детишках Бориса сильно отдохнула», – написала Anna Capri

«Вам дается кредит доверия и симпатии в силу того, что вы – сын Бориса Немцова. А вы причиняете горькое разочарование. Удивительно, как вы умудрились, живя рядом с таким человеком, не воспринять его идеи, взгляды, принципы, не научиться думать. Это очень печально», – посетовала пользователь Нина Гризодубова.

«Вы сын такого человека. Это я и другие простые люди могут писать все, что взбрендит. А вы нет. Но это только лишь мое личное мнение. И да, отписываюсь, так как не интересны. Разочаровываете, – предупредила Лали Джения.