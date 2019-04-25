Нижегородский губернатор предложил «идеологически перезагрузить» столицу региона

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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Дмитрий Юрьев, политолог
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
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            Нижегородский губернатор предложил «идеологически перезагрузить» столицу региона

            25 апреля 2019, 10:38

            Текст: Ольга Никитина

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            В XIX веке Нижний Новгород был финансовым центром мирового уровня, а не только России и Европы, многие цены на товары формировались именно там; прежнего статуса город не имеет, но амбиции сохранились, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

            «Да, прежнего статуса мы не имеем, но амбиции сохранились. Хотим восстановить роль столицы предпринимательства. Считаю, это вполне возможно в будущем. У нас есть база, опыт, потенциал и ресурсы. Бюджет области опирается на фундамент из крупных промышленных налогоплательщиков. Наша сила – обрабатывающая, высокотехнологичная промышленность, сфера услуг и торговля. А главный актив, искренне скажу, люди, человеческий капитал. Надо их мобилизовать, убедить, что началась движуха, заставить вложиться в развитие. Ведь нам, русским людям, в первую очередь нужно не какое-то материальное вознаграждение, а красивая, объединяющая идея», – сказал он в интервью ТАСС.

            Никитин сказал, что Нижегородская область сравнивает себя с соседями – Татарстаном, Самарой, а также с другими промышленными центрами – с Пермским краем, Свердловской областью.

            Глава региона также отметил, что региональные власти имеют множество планов в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, которое город отметит в 2021 году. «Это наш мейнстрим на ближайшие два с половиной года. Точка бифуркации. Среди наиболее значимых проектов – ледовый дворец на Стрелке, реконструкция, восстановление первоначального облика Кремля. Все надо сделать к юбилею», – сказал он.

            «Но дело не только в конкретных объектах под юбилей. Начал говорить вам о точке бифуркации. Считаю, мы обязаны идеологически перезагрузить город. Стройка к круглой дате – хороший повод оставить память. Но 2021 годом история Нижнего Новгорода ведь не заканчивается. Наследие юбилея должно быть гораздо глубже и шире, чем те мероприятия, которые уже включены в утвержденный правительством России список. Так, люди ждут открытия новых станций метро. Это и «Сенная», и «Оперный театр», и «Волга», – пояснил Никитин.

            На замечание о том, что глава Минпромторга Денис Мантуров, провожая его в Нижний Новгород, отметил, что «пущен в ход платиновый запас», Никитин сказал: «Эта фраза теперь следует за мной. Конечно, приятно такое услышать о себе».

            «Я из тех питерских, про которых рассказывают: мол, понаехали в Белокаменную… Если же говорить серьезно, я с первых профессиональных шагов настраивался на государственную карьеру. В КУГИ, Комитете по управлению городским имуществом Петербурга, начал работать в 1999 году и уже тогда понимал, что рано или поздно придется перемещаться в столицу, хотя мощного питерского тренда еще не было», – отметил он.

            Никитин рассказал, что он из семьи военных, и отец, и дед были полковниками. «Дед Георгий Борисович – ребенок блокадного Ленинграда, с 13 лет стоял у станка на заводе, получил ранение осколком бомбы. (…) Отец окончил Можайку, служил в военной части, обеспечивавшей работу подмосковного ЦУПа – Центра управления космическими полетами, потом вернулся в академию. И мама работала научным сотрудником Можайки, правда, младшим, но тоже носила погоны, была военнослужащей», – рассказал глава региона, добавив, что его детство прошло в «академической среде с армейским уклоном».

            На вопрос о том, почему в семье не продолжилась династия военных, Никитин сказал: «В десятом классе сдал на отлично экзамен олимпиадного типа в академию. После школы меня могли автоматически взять на первый курс Можайки. Была такая практика. Но примерно за месяц до выпуска из школы отец позвал на мужской разговор и сказал: «Глеб, делай, как хочешь. Твое решение – твоя жизнь. Но думаю, в нашей семье военных достаточно». По сути, отговорил».

            Он уточнил, что слова отца были вызваны ситуацией в российской армии в ранние 90-е годы. «У полковника зарплата в пересчете на валюту была 30 долларов. Ее хватало на пару походов в магазин. Да, деньги – не самое главное в жизни, но мужчина обязан кормить семью», – подчеркнул губернатор.

            Никитин признался, что переезд из Петербурга в Москву дался ему легко. «У меня ведь был романтический настрой на госслужбу, Кремль, политическое лидерство. В принципе, всегда хотел в столицу. А вот жена года три тосковала по Питеру, не могла привыкнуть», – признался он.

            Губернатор рассказал, что еще до назначения на пост главы региона бывал в Нижнем Новгороде проездом. «Еще во времена Росимущества. На машине возвращался из Казани в Москву с какого-то форума. Погулял несколько часов по центру, без ночевки. Очень понравился Кремль, стрелка Оки и Волги. Но в целом город произвел тяжелое впечатление, откровенно говоря, я ждал большего от торговой столицы…» – сказал он.

            Никитин добавил, что его дети учатся в государственной школе, а сам он отказался от мигалки. «Сразу попросил руководство областного ГИБДД убрать машину сопровождения и «мигаю» очень редко, если только тороплюсь в аэропорт после какого-нибудь совещания. Иногда на дорогах возникает тяжелая ситуация. Как-то после снегопада добирался на работу из «Зеленого города» полтора часа вместо обычных 30 минут. Ничего, терпеливо стоял вместе со всеми в пробке. Считаю, неэтично нарушать правила, обгонять, люди и так злые, зачем еще сильнее раздражать?» – отметил он.

            Глеб Никитин был избран губернатором Нижегородской области в сентябре прошлого года. Но до этого он почти год проработал в статусе врио. Так что общий стаж руководства регионом у Никитина достиг полутора лет.

            В апреле был опубликован доклад ЦПК, посвященный главе Нижегородской области, в котором говорилось, что в общении с жителями региона Глеб Никитин с готовностью признает проблемы, не уходит от неудобных вопросов, что отмечают и в Москве, поскольку новые губернаторы должны соответствовать запросу на «новую искренность».

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