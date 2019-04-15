Политологи оценили жесткость и открытость нижегородского губернатора

В общении с жителями региона Глеб Никитин с готовностью признает проблемы, не уходит от неудобных вопросов, что отмечают и в Москве, поскольку новые губернаторы должны соответствовать запросу на «новую искренность». Об этом говорится в новом докладе ЦПК, посвященном главе Нижегородской области.

«Несмотря на богатую аппаратную биографию и хорошие знакомства и связи на федеральном уровне, к моменту назначения Никитин не имел опыта публичной политики», – с первых строк напоминают авторы нового доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Причем: «На первом этапе многим казалось, что Нижегородская область, с ее многочисленными подводными камнями, личными конфликтами и противоречиями, не такой уж и удобный плацдарм для того, чтобы подобный опыт приобрести».

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Глеб Никитин был избран губернатором Нижегородской области в сентябре прошлого года. Но до этого он почти год проработал в статусе врио. Так что общий стаж руководства регионом у Никитина достиг полутора лет.

Отсутствие политического бэкграунда у Никитина особенно бросалось в глаза поначалу на фоне ушедшего в отставку губернатора области Валерия Шанцева, который руководил областью долгих 12 лет, отмечают авторы. По их словам, основной причиной его ухода СМИ и сам экс-губернатор называли возраст – Шанцеву на тот момент исполнилось 70 лет, и его отставка хорошо подтверждала предположение о том, что в Кремле настроены на постепенную замену возрастных чиновников молодыми управленцами.

«Большую роль сыграл тот факт, что в 2018 году Нижнему Новгороду предстояло принять Чемпионат мира по футболу. Для подготовки региона требовался уже не политический вес и опыт, а управленческая эффективность и постоянный жесткий контроль», – пишут они, добавляя, что Шанцев явно не был готов вытягивать напряженный график.

Свою деятельность в регионе Никитин строит по проектному принципу. Не распыляясь, он сосредоточил свое внимание на проектах, затрагивающих ключевые сферы жизни рядовых граждан, а также ключевые сектора экономики. «Среди них – «Забота о благополучии каждого», «Комфортно жить везде», «Эффективная работа правительства», – отмечают эксперты Центра и добавляют: такой подход явно построен с учетом нацпроектов, сформулированных в майском указе президента.

Хотя внедрить проектный принцип пытались многие регионы, мало кому это удалось «в таком масштабе и с таким уровнем проработки, как в Нижегородской области»,

считают авторы доклада. По их данным, в области уже создано 6 ведомственных проектных офисов, четыре рабочих группы. Они отвечают за разработку и реализацию региональных проектов, а также взаимодействие с федеральными органами власти. Общую координацию обеспечивает региональный проектный офис, созданный на базе Минэкономразвития области.

Стиль работы Никитина заметно отличается от стиля губернаторов старой школы, отмечают авторы доклада.

«При управлении проектами Никитин старается демонстрировать открытость. Функцию, как всегда в таких случаях, выполняет подключение общественности. Помимо стратегии, которая прошла открытое обсуждение и получила поддержку жителей, в субъекте реализуется программа «Команда правительства». На специальном портале программы любой гражданин может предложить свои идеи или услуги для работы в органах власти», – говорится в докладе.

«В рамках «Команды правительства» в прошлом году проведены конкурсы на должности министра экологии и министра культуры Нижегородской области. Такую практику поддержал и федеральный министр труда и соцзащиты Максим Топилин, а Агентство стратегических инициатив рекомендовало этот опыт другим регионам.

В целом же новый нижегородский губернатор, как и другие представители власти новой волны, в своей работе целенаправленно демонстрирует нацеленность на результат. «Я всегда привык добиваться результата. Это главная характеристика работы, которая мне нравится», - цитируют Никитина авторы доклада.

Тему эффективности и результативности Никитин тесно увязывает с личной ответственностью за итоги работы. При этом, серьезных промахов Никитин не прощает, принимая быстрые и жесткие кадровые решения. Один из последних примеров – уволен замминистра образования области Владимир Шахназаров, попавший в ДТП в пьяном виде.

На различные ЧП и внезапно возникающие проблемы нижегородский губернатор реагирует тоже быстро. Так, после пожара на НПЗ в Кстовском районе и взрыве на заводе имени Свердлова в Дзержинске Никитин в сжатые сроки вылетал на место происшествия, проводил совещания с силовиками и оперативно созданными штабами по ликвидации последствий.

В целом же стиль коммуникаций Никитина эксперты характеризуют как «сдержанную открытость». В коммуникациях с жителями региона Никитин с готовностью признает проблемы и не уходит от неудобных вопросов, что отмечают в Москве, для которой важно умение новых губернаторов реализовать запрос на «новую искренность».

Наглядный пример – встреча с жителями Ардатовского района в ходе избирательной кампании в июне прошлого года. Диалог длился более двух часов, затрагивалась болезненная для местного населения тема качества дорог и недостатка финансирования. Никитин признавал, что найти деньги сложно, но делал акцент на возможных путях решения проблемы.

Подобные встречи и беседы глава региона проводит регулярно – как до выборов, так и после. В частности, в феврале этого года состоялась похожая по стилю встреча с жителями Ковернинского района.

Эксперты признают: долю жителей, положительно оценивающих деятельность главы области на сегодня вряд ли можно оценить как высокую. По данным ФОМ на март, таких было 37%. Однако при этом антирейтинг у него низкий – отрицательно оценивают деятельность губернатора всего лишь 7% опрошенных. То есть разрыв между уровнем позитивных и негативных оценок Никитина весьма значительный. Уровень доверия главе региона за последний год вырос на 10 процентов.

Что касается компании «Медиалогия», то по ее данным, в марте Глеб Никитин занял 11 место в медиарейтинге глав регионов по упоминаемости в СМИ.