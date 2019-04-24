Производство самолетов и вертолетов сократилось в России почти вдвое

Производство воздушных летательных судов в России сократилось на 42% в первом квартале по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщают СМИ со ссылкой на Росстат.

Производство летательных аппаратов, в том числе космических, и необходимого для них оборудования в первом квартале 2019 года сократилось на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РБК со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что это сокращение стало самым крупным среди всех промышленных производств, не считая агломерации угля, антрацита, бурого угля.