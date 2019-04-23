Стало известно о подтоплении Лефортовского тоннеля в Москве

В Лефортовский тоннель на востоке Москвы начала поступать вода, рассказал источник в экстренных службах.

«Вода в тоннель действительно поступает. В каком объеме, в настоящее время устанавливается», – передает ТАСС сообщение источника.

В ГИБДД сообщили, что ограничения движения на данном участке пока не вводили. Вместе с тем в ГБУ «Гормост» опровергли информацию о подтоплении в Лефортовском тоннеле, сказав, что движение осуществляется в штатном режиме.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», рядом с тоннелем наблюдается сильное затруднение движения.

Как передает «Интерфакс», ранее очевидцы сообщили, что с потолка Лефортовского тоннеля сильным потоком льется вода. В сообщении отмечалось, что была подтоплена улица Золоторожский вал, находящаяся под тоннелем.

В январе в Москве произошло подтопление между станциями «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, вследствие чего станции были временно закрыты.