В метро Москвы из-за подтопления закрыли три станции

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями, сообщает пресс-служба подземки.

В аккаунте московского метрополитена в Twitter говорится, что временно были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» из-за «небольшого поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы».

Отмечается, что «поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово».

Причины поступления воды не уточняются. Сообщается, что «более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды», службы мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой.

Указывается, что «опасности для инфраструктуры метрополитена нет».

В подземке по громкой связи передают, что этот участок по техническим причинам закрыт, информацию о маршрутах можно получить у дежурных на выходе, сообщают очевидцы.

В Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщается, что из-за временного закрытия станций были запущены 50 бесплатных компенсационных автобусов. У станций дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут сориентироваться на месте.

«Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться СВХ и Алтуфьевским шоссе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на Дмитровском шоссе еще свободное, однако уже наблюдаются небольшие заторы в центр, также сложно проехать у метро «Верхние Лихоборы». Кроме того, перекрыт проезд по Гостиничному проезду в районе дома 4Б.