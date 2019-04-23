Омбудсмен заявила о резком росте числа детских суицидов

Число детских самоубийств в России за 2018 год увеличилось и достигло почти 800, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Если в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018-м – 788», – сказала Кузнецова, ссылаясь на статистику Следственного комитета, сообщает ТАСС.

Она также объяснила причину этого: «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого».

Детский омбудсмен сообщила, что почти у половины школьников в Москве нет целей и интересов.

«Московским институтом социально-культурных программ была опрошена одна тысяча школьников города Москвы и было выяснено, что 44% опрошенных детей не имеют целей и интересов. Почти половина подростков не имеют определенного круга интересов и целей. А в качестве досуга предпочитают прогулки по городу», – сказала Кузнецова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что исследователи ввели термин для обозначения таких детей, назвав их «потерянными».

Кузнецова также сказала, что подобные результаты – это «сигнал огромный и крик такой о помощи со стороны наших подростков, нашего подрастающего поколения».

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка назвала причину появлений «детей-маугли».