Киевские судьи подали иск против Порошенко

Судьи Окружного административного суда Киева, отменившие национализацию «Приватбанка», обвинили власти (в том числе и Петра Порошенко) во вмешательстве и давлении – и просят возбудить дело.

«Судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации «Приватбанка», обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству генеральной прокуратуры Украины и государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины. В частности, судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации «Приватбанка», сделало заявления, которые являются «прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».

Судьи уверены, что подобные действия властей носят признаки «вмешательства в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения».

Они также отметили, что власти Украины хотят узурпировать судебную власть и установить над ней тотальный контроль.

«Судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренный ч. 1 статьи 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – ред.), поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветви власти, установления над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции Украины», – сказано в их обращении.

Ранее Окружной административный суд Киева после рассмотрения иска Коломойского признал незаконной национализацию «Приватбанка».

Напомним, в 2015 году после конфликта с Петром Порошенко Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области, а в следующем году власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».