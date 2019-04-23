В США оценили значение Арктики в геостратегическом соперничестве

В новой Арктической стратегии Береговой охраны США говорится, что роль Арктики в соперничестве великих держав увеличивается, при этом действия стратегических конкурентов Соединенных Штатов бросают вызов «давно существующим нормам».

В документе отмечается, что увеличение роли Арктики в геостратегической конкуренции во многом происходит из-за того, что сокращение площади вечных морских льдов обнажило границы побережий и способствовало увеличению масштабов жизнедеятельности человека в регионе, передает ТАСС.

По словам авторов документа, «две практически равные Америке [по мощи] державы – Россия и Китай – объявили регион национальным приоритетом» и вложили соответствующие средства в различные реализуемые в нем проекты, «чтобы расширить влияние» там.

«Россия доминирует в Арктике географически, располагает соответствующими доминирующими надводными средствами и инфраструктурой», – отмечают составители стратегии. При этом они признают, что «у России как арктической державы есть законные суверенные интересы в регионе», связанные, к примеру, с обеспечением безопасности мореплавания, проведением поисково-спасательных операций, охраной окружающей среды.

«Однако Россия в глобальных масштабах демонстрирует готовность применять силу, чтобы оказывать давление на другие страны в целях расширения своей сферы влияния», – считает американская Береговая охрана.

С ее точки зрения, «действия стратегических конкурентов [США] будут бросать вызов давно существующим нормам, благодаря которым Арктика является регионом мира и низкой напряженности».

«Попытки Китая расширить свое влияние могут затруднить доступ США к Арктике и свободу мореплавания там, поскольку предпринимаются схожие попытки затруднить США доступ к Южно-Китайскому морю», – полагают авторы документа.

Вопреки перечисленным факторам, Береговая охрана США заверяет, что будет и далее стремиться к поддержанию партнерских отношений в Арктике с коллегами из стран региона, а также призывает сохранять многолетний опыт «практического сотрудничества» с Пограничной службой ФСБ России «в рамках взаимного уважения к признанным международным правилам и национальному суверенитету».

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости направить ресурсы Арктики на «службу человечеству». После этого американские СМИ упрекнули Белый дом в беспомощности США в Арктике.