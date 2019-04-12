Белый дом упрекнули в беспомощности США в Арктике

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко

Александр Лукашенко пригрозил лишить Россию экспорта нефти в ЕвропуФото: Vasily Fedosenko/Reuters
«Обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». Такими словами белорусский лидер высказался не о ком-нибудь, а о своем ближайшем союзнике – России. Что подвигло Лукашенко на столь эмоциональные эскапады? Судя по всему, Москва начинает менять подход к сотрудничеству с руководством Белоруссии по экономическим вопросам. Подробности...
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...

Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Белый дом упрекнули в беспомощности США в Арктике

            12 апреля 2019, 07:57

            Текст: Антон Никитин

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            Соединенные Штаты абсолютно не готовы к борьбе за Арктический регион: к северу от Полярного круга у США нет ни одной крупной военной базы, ни самолетов, ни крупных военных кораблей, а Белый дом продолжает игнорировать плачевное состояние ледоколов, пишет National Interest.

            Издание отмечает, что флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная Звезда» возрастом 42 года, которому в прошлом году едва удалось избежать катастрофы, когда вода начала заливать корабль, передает РИА «Новости».

            Кроме того, три года назад этот ледокол едва не затонул после взрыва генератора, его удалось спасти лишь благодаря ремонтному комплекту доски для серфинга.

            Помимо этого, подчеркивает издание, правительство США продолжает не обращать внимание на плачевное состояние своих ледоколов. В частности, в 2018 года сенат выделил 750 млн долларов на усовершенствование арктического флота, однако затем эти средства перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой.

            При всем этом, отмечает издание, Россия уже активно готовиться защищать свои интересы в Арктике. У российских вооруженных сил появились новейшие подводные лодки, самолеты и танки, приспособленные к арктическим условиям. Кроме того, у России есть мощный ледокольный флот, насчитывающий 40 ледоколов, причем в скором времени планируется создание военных кораблей ледового класса, способных нести крылатые ракеты.

            Все это способствует укреплению позиций России в Арктике, а также позволяет оказывать помощь зарождающейся коммерческой деятельности в регионе и отстаивать исключительную экономическую зону России, в то время как США только тратят время, не осознавая всей важности этих территорий, богатых разнообразными ресурсами, отмечает издание.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.

            В декабре прошлого года береговая охрана Соединенных Штатов приняла решение не проводить учения в Арктике из опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается и придется просить Россию о его спасении.

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