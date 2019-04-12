Белый дом упрекнули в беспомощности США в Арктике

Соединенные Штаты абсолютно не готовы к борьбе за Арктический регион: к северу от Полярного круга у США нет ни одной крупной военной базы, ни самолетов, ни крупных военных кораблей, а Белый дом продолжает игнорировать плачевное состояние ледоколов, пишет National Interest.

Издание отмечает, что флот ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол «Полярная Звезда» возрастом 42 года, которому в прошлом году едва удалось избежать катастрофы, когда вода начала заливать корабль, передает РИА «Новости».

Кроме того, три года назад этот ледокол едва не затонул после взрыва генератора, его удалось спасти лишь благодаря ремонтному комплекту доски для серфинга.

Помимо этого, подчеркивает издание, правительство США продолжает не обращать внимание на плачевное состояние своих ледоколов. В частности, в 2018 года сенат выделил 750 млн долларов на усовершенствование арктического флота, однако затем эти средства перенаправили на строительство стены на границе с Мексикой.

При всем этом, отмечает издание, Россия уже активно готовиться защищать свои интересы в Арктике. У российских вооруженных сил появились новейшие подводные лодки, самолеты и танки, приспособленные к арктическим условиям. Кроме того, у России есть мощный ледокольный флот, насчитывающий 40 ледоколов, причем в скором времени планируется создание военных кораблей ледового класса, способных нести крылатые ракеты.

Все это способствует укреплению позиций России в Арктике, а также позволяет оказывать помощь зарождающейся коммерческой деятельности в регионе и отстаивать исключительную экономическую зону России, в то время как США только тратят время, не осознавая всей важности этих территорий, богатых разнообразными ресурсами, отмечает издание.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.

В декабре прошлого года береговая охрана Соединенных Штатов приняла решение не проводить учения в Арктике из опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается и придется просить Россию о его спасении.

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