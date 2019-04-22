Навальный не смог собрать людей на ключевое мероприятие по выборам

Блогер Алексей Навальный провел мероприятие с оппозиционными кандидатами, однако оно провалилось – на него пришло в два с лишним раза меньше людей, чем было заявлено.

«Скоро начнется встреча, где обсудим нашу стратегию борьбы с путинской «Единой Россией» на сентябрьских выборах. На нее, увы, опять никто не пришел», – написал Навальный в своем Twitter, опубликовав фотографию, сделанную перед зданием, где проходит встреча.

Ожидалось, что на мероприятие придет более 2 тыс. человек, однако пришли, по оценкам очевидцев, всего около 700.

На встрече Навальный собирался обсуждать выборы депутатов в Москве, чтобы «уменьшить число мандатов, контролируемых «Единой Россией». Он заявил, что выступит перед оппозиционерами, которых, как выяснилось, пришло значительно меньше, чем ожидалось.

Отметим, что Навальный не может собрать сколько-нибудь большого количества людей и на своих митингах по всей России. Так, в сентябре 2018 года на его несанкционированную акцию вышло около 2 тыс. человек – это втрое меньше, чем собрала акция КПРФ на проспекте Сахарова 2 сентября.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, провал акций Навального свидетельствует о том, что граждан не интересует предлагаемая повестка, а сам блогер вызывает серьезные подозрения.