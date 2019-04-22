Киевский суд остановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева принял решение о приостановлении процесса переименования канонической Украинской православной церкви по заявлению Киевской митрополии УПЦ, сообщила пресс-служба суда.

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», – передает РИА «Новости».

6 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании канонической УПЦ.

В РПЦ отмечали, что намерение Киева лишить УПЦ своего названия расценивается как грубое нарушение принципа невмешательства государства в религию.