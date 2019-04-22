В Кремле отреагировали на теракты на Шри-Ланке

В Кремле осудили террористические атаки на Шри-Ланке.

«Мы самым решительным образом осуждаем [теракты на Шри-Ланке]», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также напомнил, что ранее Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей во время терактов.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате погибли 290 человек, еще 500 получили ранения. В Минобороны страны заявили, что организаторы терактов установлены, полиция задержала семь человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему одна из самых богатых стран Южной Азии стала жертвой религиозного экстремизма.