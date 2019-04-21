Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Президент России Владимир Путин направил президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при терактах в воскресенье.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма. Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершенного в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что в России разделяют скорбь родных и близких погибших, надеются на выздоровление пострадавших.

Между тем, число погибших в терактах на Шри-Ланке достигло 185.

Шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице страны Коломбо и ее пригороде Негомбо.