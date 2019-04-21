Шри-Ланке устроили кровавую Пасху

Серия взрывов в церквях и гостиницах Шри-Ланки унесла почти 200 жизней, сотни человек ранены. Число жертв продолжает расти. Полиции до сих пор не удается взять ситуацию под контроль и установить виновных. В стране введен комендантский час, ограничен доступ в интернет. По одной из версий, за терактами стоят исламисты, о планах которых полиция знала заранее. Почему одна из самых богатых стран Южной Азии стала жертвой религиозного экстремизма?

В Пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в фешенебельных отелях и церквях. Число жертв продолжает расти. По последним оценкам спецслужб, погибли 185 человек (более тридцати погибших – иностранцы), более 500 получили ранения различной степени тяжести. Такое большое количество жертв объясняется тем, что пасхальные торжества привлекли в церкви множество людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что среди погибших и пострадавших россиян нет. Посольство России в Шри-Ланке призвало через Twitter быть крайне внимательным «российских туристов и проживающих в стране российских граждан». Дипломаты советуют «избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с гибелью людей.

Как сообщает арабский телеканал «Аль-Джазира», по предварительным данным, первые три взрыва произошли в католических церквях, другие три – в отелях Cinnamon Grand, Kingsbury и Shangri-La в центре столицы Коломбо. Позже в Коломбо и пригородах произошло еще два взрыва. В результате одного из них погибли два человека.

Первый взрыв произошел в столичной церкви имени святого Антония в 8:45 утра по местному времени (6:15 мск), остальные пять прогремели в течение ближайшего получаса. Второй – в церкви святого Себастьяна в 30 километрах от столицы в городе Негомбо, третий – в церкви города Баттикалоа, что в 250 километрах от Коломбо.

На опубликованных в соцсетях фотографиях из церкви святого Себастьяна видно, что лавки и пол залиты кровью. Раненные люди просят о спасении. Только среди прихожан этой церкви больше трехсот обратились за медицинской помощью. Взрыв сильно повредил внутреннее убранство церкви: выбиты стекла, с колонн облетела штукатурка, разрушена крыша.

Местные полицейские быстро оцепили места взрывов и организовали экстренную эвакуацию пострадавших. Сейчас все места взрывов оцеплены, проводятся следственные действия.

Ответственность за теракт пока никто не взял. Полиция Шри-Ланки еще за десять дней предупреждала о том, что террористы-смертники из радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ) планируют устроить серию терактов в нескольких церквях. Полиция получила 11 апреля распоряжения попытаться предотвратить трагедию. Об NTJ начали активно говорить в прошлом году, когда это объединение связали с уничтожением буддистских статуй.

По информации Би-Би-Си, правительство ввело в стране комендантский час с 18.00 до 6:00 утра и закрыло доступ ко всем крупным соцсетям и интернет-мессенджерам, чтобы не допустить распространения фейков.

Министр финансов Мангал Самаравиира назвал теракты скоординированной попыткой убийств, «созданием хаоса и анархии».

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«Ужасные сцены. Я видел много частей тел. Службы спасения находятся на месте событий и работают в полную мощность», – пишет в соцсетях министр экономических реформ Харша де Сильва.

Террористическая угроза существовала в Шри-Ланке многие десятилетия, чему способствовал вооруженный конфликт правительства с военизированным движением «Тигры освобождения Тамил Илама» с 1983 по 2009 год. В итоге «тамильские тигры» сложили оружие и ситуация в стране стабилизировалась.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ, эксперт Валдайского клуба Борис Волхонский указал на четкую координацию взрывов, поэтому речь скорее всего идет о символической акции устрашения. Более того, Шри-Ланка не была замечена в военных акциях против исламистов. Это достаточно мирная страна, что тоже говорит скорее о символической акции. Он подчеркнул, что после разгрома «Тигров освобождения Тамил Илама» других крупных террористических организаций на территории страны замечено не было.

«За этой серией терактов стоит хорошо разветвленная сетевая организация. По данным моих собеседников на Шри-Ланке, у полиции уже были сведения о том, что теракты готовило «Исламское государство*», которое явно не присутствует в этой стране», – сказал Волхонский газете ВЗГЛЯД.

В то же время эксперт напомнил, что в стране время от времени происходили трения на религиозной почве, чему способствовала затяжная 26-летняя гражданская война.

«Во время гражданской войны религиозные трения были на периферии конфликта. Но за годы противостояния был получен боевой опыт, а общественные настроения радикализировались. Боевые группировки есть не только у тамилов. Возможно, они есть у мусульман, то есть мавров (около 9,7% населения). Есть определенные силовые группировки и у сингалов (основное население Шри-Ланки), хотя буддизм традиционно считается мирной религией. Инерция взаимного неприятия отчасти является эхом гражданской войны», – пояснил эксперт.

Теперь властям страны, прогнозирует Волхонский, придется усиливать меры безопасности, хотя к каждой церкви «надежную полицейскую охрану не поставишь».

«Исключать повторения подобных терактов нельзя. Но поскольку акция явно символическая, то будем надеяться, что она была разовой. Я знаю психологию жителей Шри-Ланки. Если такие теракты продолжатся, то это может привести к обострению межэтнических, межконфессиональных и межобщинных отношений. И в силу того, что мусульмане составляют меньшинство населения, основной ущерб понесут именно они. Поэтому такие теракты не в интересах тех, кто называет себя защитниками мусульман, если именно они стоят этими терактами», – отметил Волхонский.

Что касается вопросов борьбы с религиозным экстремизмом в целом, то Волхонский указал на отсутствие универсальных способов противостояния этому явлению.

«Религиозный экстремизм возникает не только в силу социальных причин. Среди мусульман Шри-Ланки достаточно высокий уровень жизни. Это одна из самых благополучных стран Южной Азии, она занимает в регионе второе место по объему ВВП на душу населения после Мальдив. А если посмотреть на Новую Зеландию, где совсем недавно произошел теракт, то тут вообще говорить не о чем. Решение материальных проблем не является панацеей от религиозного экстремизма», – подытожил Борис Волхонский.