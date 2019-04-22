Галкин объяснил, почему «Зеленский не прогнется под политическую систему»

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и выразил уверенность, что шоумен достойно ответит на все вызовы, с которыми ему предстоит столкнуться в мире политики.

«Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!» – сказал Галкин в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Он отметил, что многие звезды сейчас публикуют совместные фото с Зеленским. «Это немножко по-детски наивно. Точно так же наивно, как надеяться, что все мы сейчас поедем в гастроли по Украине. Нет, может быть, кто-то и поедет, но для меня не так важно, что мне кто-то что-то запрещает, для меня не так важно, кто во власти – мой давний знакомый или человек, с которым я политически не согласен, для меня важно мое внутреннее ощущение. Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда пойму, что здесь, в своей любимой и родной России, я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война в Донбассе. Это зависит от каждого из нас, а наши концерты – это тридесятое дело», – сказал артист.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Среди избирателей Зеленского, продолжил Галкин, «много радикально настроенных людей». «Он им благоволит, пусть и не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит. (…) Все это (давние знакомства артистов с Зеленским – прим. ВЗГЛЯД) не отменяет политических разногласий. Но я знаю одно: Володя – человек принципиальный и честный. И надеюсь, что при взаимном движении навстречу друг другу наших стран что-то получится», – добавил он.

«Я не сомневаюсь, что Володя Зеленский – человек, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса – не прогнется под любую политическую систему. Я искренне верю, что громкие трубы шоу-бизнеса посильнее политических», – заключил Галкин.

Ранее в понедельник эстрадная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты рады победе шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине; певица добавила, что уже готова вылетать в Киев.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский.

Западные СМИ писали, что избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД