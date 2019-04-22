Лолита рассказала о чаяниях российских артистов на Зеленского

Эстрадная певица Лолита Милявская объяснила, почему российские артисты рады победе шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине; певица добавила, что уже готова вылетать в Киев.

Милявская в видеообращении в Facebook выразила надежду на то, что при Зеленском российским артистам разрешат выступать на Украине. Исполнительница в этой связи отметила, что уже готова к вылету в Киев.

«Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка», – призналась она.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



В середине апреля Зеленский заявлял, что запрещать въезд на Украину стоит только тем российским артистам, которые «превратились в политиков». По его словам, процесс должен быть избирательным. Так, он убежден, что на Украину должен иметь возможность свободно въезжать лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Того же мнения он придерживается об актрисе Лие Ахеджаковой. В то же время, по его словам, Ивана Охлобыстина или Михаила Пореченкова нельзя пускать на Украину.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором с рекордным результатом одержал шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей, а его оппонента, действующего президента Украины Петра Порошенко – 24,5%.

Западные СМИ писали, что избрав Зеленского, Украина совершила прыжок в неизвестность.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД