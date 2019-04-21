Актриса Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала, что стала жертвой группового изнасилования; в эфире телеканала НТВ она поделилась тем, как ей удалось выжить и не сойти с ума от пережитого.

В программе «Секрет на миллион» Яковлева рассказала, что поймала машину на улице, в которой сидели двое мужчин. Когда автомобиль промчался мимо ее дома, актриса попыталась шутить, но ей это не помогло. Женщину отвезли в неизвестном направлении и доставили в дом, где ее дожидался третий мужчина.

«Я понимала, что если я сейчас заплачу, меня искалечат, убьют и выбросят в канаву», – призналась она. Чтобы сохранить жизнь, актриса повела себя неожиданно и обратилась к мужчинам, которые удерживали ее, с вопросом: «Ну хорошо, кто первый?» Она сказала, что мужчины растерялись, а когда Алена начала снимать с себя одежду, один из них сказал: «Я не буду».

«Я не буду вдаваться в остальные подробности. Все, что надо им, они сделали. Но тот момент, когда я пошла на такой актив, меня это спасло», – добавила Яковлева. После этого, по ее словам, насильники отвезли ее домой. От шока женщина не запомнила номер автомобиля.

Ранее заслуженная артистка России Наталья Андрейченко, сыгравшая в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), рассказала, что в юности ее изнасиловали двое мужчин.