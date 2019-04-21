Трамп «похоронил» 138 млн человек в Шри-Ланке

Американский президент Дональд Трамп, принося соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов, прогремевших в пасхальное воскресенье, допустил опечатку и написал о «138 миллионах погибших» в результате терактов.

«Сердечные соболезнования от Соединенных Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими нападениями на церкви и отели, в результате которых погибли по меньшей мере 138 млн человек и еще 600 получили серьезные ранения», – написал он в Twitter, выразив готовность США помочь народу Шри-Ланки.

Позднее американский лидер удалил твит с опечаткой и опубликовал новое сообщение с исправленным числом погибших.

По последним данным, число жертв взрывов в Шри-Ланке превысило 200 человек.

Напомним, в воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Известно, что один из взрывов произвел террорист-смертник.