Немецкие активисты призвали Запад снять санкции с России

На Форуме сторонников мира в немецком Дельменхорсте активисты заявили, что западным странам нужно нормализовать отношения с Россией, так как российская угроза является мифом, пишет Neue Osnabrücker Zeitung.

Участники форума отмечают, что 70-летие НАТО – «не повод для праздника». Основной докладчик, активист из Бремена Хорст Отто напомнил о «захватнической войне НАТО» в Югославии, где под видом «гуманитарной операции» альянс без мандата ООН совершил военные преступления. В этом участвовали и ВВС Германии, передает RT текст статьи.

Также активист из Бремена обрушился на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с критикой за оправдание военной операции НАТО в Югославии.

«Этот человек – откровенный бездарь», – констатировал Отто.

Он призвал правительство страны во главе с Ангелой Меркель не увеличивать военные расходы, а продолжать разоружаться и предпринимать усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отто заявил, что Западу нужно нормализовать отношения с Россией и отменить санкции.

«Российская угроза – это миф», – подчеркнул он.

Депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что санкции против России не приносят никакой пользы европейскому бизнесу, а служат интересам американских компаний.