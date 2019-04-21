Школьниц в США заподозрили в подготовке массового убийства

В США задержаны две школьницы, которых подозревают в подготовке массового убийства, сообщает полиция.

Во Флориде учительница обратилась к правоохранителям, ее обеспокоило «истеричное» поведение двух 14-летних учениц, которые искали какую-то папку в ее кабинете, передает RT со ссылкой на CNN.

Учительница отыскала папку. Там были восемь листов с подробным описанием планов преступления. Судя по записям, школьницы собирались обзавестись оружием, похитить и убить девять человек.

Напомним, массовые убийства или попытки их совершения в школах являются острой проблемой для США. Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что этому способствует отсутствие оружия в школах.