Подростка в США поймали при подготовке вооруженного нападения на школу

В американском городе Напа задержан 14-летний подросток, который, судя по всему, планировал устроить стрельбу в школе, сообщила полиция.

О подготовке нападения 31 декабря сообщил один из учеников, которому подозреваемый угрожал убийством, передает РИА «Новости».

2 января в двух местах, где живет подозреваемый, прошли обыски. Обнаружены свидетельства планирования и изучения нападений со стрельбой в людных местах.

Напомним, происшествия со стрельбой в американских школах, вузах и иных учебных заведениях с 2009 года происходили в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях остальных государств G7.