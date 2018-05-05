Трамп увидел в отсутствии оружия в школах причину нападений

Глава американского государства Дональд Трамп в Далласе выступил перед Национальной стрелковой ассоциацией США.

По словам Трампа, его администрация будет защищать вторую поправку конституции США, которая дает право на ношение оружия.

«Дарованные второй поправкой права под осадой, но они никогда не будут под осадой, пока я президент», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что 98% инцидентов со стрельбой происходят в местах, где ношение оружия запрещено. По мнению американского президента, «нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка, на которой сказано «Эта школа – территория без оружия».

«Заходи и бери нас», – заявил глава администрации США, добавив, что Белый дом много сил уделяет предотвращению нападений.

В частности, Трамп напомнил о выделении 2 млрд долларов на обеспечение безопасности школ, включая проверки психического здоровья, так как «психическое здоровье – это большая тема». В Паркленде, по словам президента США, «это было примером номером один».

Кроме того, предполагается проверка биографий людей, желающих приобрести оружие.

Как заявил Трамп, «хорошо обученные преподаватели должны иметь скрытое оружие».

«Они же хорошо обучены. И нам нужны хорошо обученные охранники», – сказал Трамп.