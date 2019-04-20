Появилось видео подкупа массовки Порошенко на дебатах

В Сети появилось видео, снятое представителями Нацкорпуса, на котором массовка украинского лидера Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где проходили дебаты действующего главы государства с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Видео опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как женщина сверяет по списку людей и выдает им деньги, после чего толпа расходится.

Ранее в Сети появилось фото шпаргалок Зеленского на русском.

Отметим, что оба кандидата привезли своих сторонников из провинций на стадион «Олимпийский», так как киевляне предпочли смотреть дебаты в Сети.

В субботу на Украине был объявлен «день тишины» перед вторым туром выборов.

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