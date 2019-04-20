Ученые объяснили, почему коты стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни домашних кошек и собак увеличилась, равно как и продолжительности жизни человека, благодаря выросшему уровню жизни в целом, отмечают ученые Аграрного университета из Екатеринбурга.

В России на сегодняшний день человек живет в среднем почти 72 года, а кошки, к примеру, 15-17 лет. При этом еще 20-25 лет назад эти домашние питомцы жили 10-12 лет. Кроме того, все чаще можно встретить котов-долгожителей в возрасте 20-25 лет, сообщает «Российская газета».

Доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии Уральского аграрного университета Игорь Мильштейн рассказал, что самому старому коту, которого ему доводилось обследовать, было 22 года, но «это далеко не предел».

«Известно, что в Японии, к примеру, был зафиксирован абсолютный рекорд долгожительства среди котов – 38 лет», – добавил ученый.

По словам специалистов, как и человек, домашние животные стали жить дольше, благодаря выросшему уровню жизни в целом. Так, питомцы сейчас получают хорошее питание: «Даже если оно с консервантами, то все равно сбалансировано по составу, а значит более полезное, нежели кот или пес искали бы себе пропитание на помойке».

Кроме того, для животных доступна ветеринарная помощь, включая высокотехнологичную. К примеру, в Екатеринбурге работают больше 150 ветклиник, в которых для диагностики заболеваний можно сделать МРТ, УЗИ и даже компьютерную томографию.

Изменилось отношение человека к животным, «сегодня люди готовы выхаживать своего любимца даже в самых критических ситуациях» и выкладывать за лекарства «большие деньги», а «еще лет 30 назад было не так».

Отмечается, что сегодня заболевания у животного и человека зачастую общие: сердечно-сосудистые патологии, почечно-каменные болезни. Некоторые ученые утверждают, что коты даже испытывают депрессию.

При этом беспородные кошки и собаки живут, как правило, значительно дольше, чем представители специально выведенных пород – те чаще болеют, им нужен особый уход и корма.

Значительно повлияли на продолжительность жизни домашних питомцев активная вакцинация, а так же препараты, применяемые против паразитов.

Если же домашнее животное оказывается на улице, то оно довольно быстро погибает. Например, выросший дома кот на улице может прожить не больше двух недель: его загрызут собаки, он может попасть под машину или погибнет от стресса и бескормицы.

Напомним, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об обращении с животными. В апреле для российских собаководов предложили ввести «техминимум».

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