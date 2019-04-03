Для российских собаководов предложили ввести «техминимум»

Глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил ввести «техминимум» для начинающих собаководов.

«Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев собак. В этот минимум входят и основы дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем», – заявил Голубев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что следующим шагом является воспитание и дрессировка уже приобретенной собаки.

«Воспитать собаку таким образом, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих вас людей – это ваша прямая и непосредственная обязанность. Пропаганда и повсеместное внедрение программы «Управляемая городская собака» – самый очевидный, самый логичный и самый доступный способ решения указанной задачи», – отметил кинолог.

По его словам, РКФ может взять на себя проработку существующих норм для подготовки и проверки собак по этой программе с учетом особенностей пород, также обучение и лицензирование инструкторов по курсу во всех регионах России.

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