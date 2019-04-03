Для российских собаководов предложили ввести «техминимум»

Взгляд
3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:55  |  vz.ru
Разделы

Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
Перейти а раздел…

Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
Перейти а раздел…

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина отмены поставки SSJ-100 словенской компании
            Власти Украины полностью запретили авиасообщение с РоссиейЗеленский решил, кем заменит КлимкинаРазработчики сказали, в чем Ил-112В превосходит украинский Ан-26Израильская делегация потеряла секретные оборонные документы в ресторане
            Умер Алексей БулдаковВ штабе Зеленского припомнили Порошенко лозунг «Или я, или Путин»У руководства крупнейшей энергокомпании Иркутской области провели обыскиКоллеги Булдакова прокомментировали смерть актера
            Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский проливРосавиация предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы на УкраинуПутин оставил автограф на одном из первых собранных в России Mercedes-BenzМногодетную россиянку отдали под суд за организацию изнасилования, пыток и убийства

            Главная тема


            Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

            вооруженный конфликт


            В ЛНР раскрыли обстоятельства гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

            расширенные границы


            В ООН признали часть территории Арктики продолжением континентального шельфа России

            «все было замечательно»


            Стали известны подробности последних дней актера Булдакова

            Видео

            «эффект кобры»


            Зачем государство превращает сборы в налоги

            повышение ставок


            Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

            «Балканский рубеж»


            Британия выступила за цензуру для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            конфликт на украине


            Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Для российских собаководов предложили ввести «техминимум»

            3 апреля 2019, 15:35

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил ввести «техминимум» для начинающих собаководов.

            «Было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев собак. В этот минимум входят и основы дрессировки, и элементарная зоопсихология, и правила ухода за питомцем», – заявил Голубев, передает РИА «Новости».

            Он добавил, что следующим шагом является воспитание и дрессировка уже приобретенной собаки.

            «Воспитать собаку таким образом, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих вас людей – это ваша прямая и непосредственная обязанность. Пропаганда и повсеместное внедрение программы «Управляемая городская собака» – самый очевидный, самый логичный и самый доступный способ решения указанной задачи», – отметил кинолог.

            По его словам, РКФ может взять на себя проработку существующих норм для подготовки и проверки собак по этой программе с учетом особенностей пород, также обучение и лицензирование инструкторов по курсу во всех регионах России.

            Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего не хватает новому закону, защищающему животных от жестокого обращения.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............