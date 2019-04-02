Президент Казахстана назвал своей обязанностью беречь дружбу с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие союзнических отношений с Россией – особая цель в системе приоритетов страны.

«Внутри системы приоритетов существуют особые цели. Я имею в виду развитие союзнических отношений с Россией, что, естественно, не препятствует развитию сотрудничества с другими государствами. Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит – заявил Токаев в интервью «Коммерсанту», передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что Россия – надежный стратегический партнер и добрый сосед Казахстана, который «ближе любого родственника». По словам Токаева, между государствами выстроены прочные экономические связи и сотрудничество во всех отраслях, а постоянный диалог дает возможность решать любые вопросы. Также казахстанский лидер сказал, что страны связывают «многовековая общая история, единое культурное и духовное пространство и самая протяженная в мире граница».

«По мнению Казахстана, благополучие обоих государств во многом зависит от того, будут ли сохранены сложившиеся связи между народами. Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию», – заявил он.

«Мы должны беречь дружбу наших народов. В этом состоит моя обязанность как второго президента Казахстана», – подчеркнул Токаев.

Глава республики также отметил, что Казахстан выступает за равноправие в решении сложных вопросов, но старается при этом соблюдать исключительно национальные интересы.

Сообщается, что 3 апреля президент России Владимир Путин и президент Казахстана обсудят в Москве перспективы интеграции на евразийском пространстве.

Токаев вступил в должность президента 20 марта после отставки Нурсултана Назарбаева, руководившего страной почти 30 лет. Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики.