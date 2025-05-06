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Жителей Украины предупредили о риске летних отключений электроэнергии
Летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом мощности, количество аварий и отключений может расти, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
Кучеренко заявил, что энергосистема страны будет балансировать на грани дефицита, поэтому возможны ограничения подачи электроэнергии и введение региональных графиков отключений. «Мы в зоне турбулентности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Кучеренко подчеркнул, что речь не идет о полномасштабных блэкаутах, подобных зиме 2022-2023 годов, но локальные перебои и ограничения станут реальностью для многих жителей страны. Он также порекомендовал гражданам не избавляться от генераторов и аккумуляторов, так как они могут понадобиться в летний период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Россия и США достигли договоренности об энергетическом перемирии в зоне спецоперации сроком на 30 дней. Украина неоднократно нарушала введенный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения об окончании моратория пока нет.