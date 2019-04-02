Путин и Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе.

В ходе беседы Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Вене 29 марта 2019 года, по нагорнокарабахскому урегулированию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

Путин отметил важность активизации переговоров по этой проблеме, а также выразил готовность в содействии урегулированию.

Ранее лидер Азербайджана заявлял, что карабахский конфликт должен найти свое решение исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, в апреле 2016 года Армения и Азербайджан заявили о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта. 5 апреля в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Позднее стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.