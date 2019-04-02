Visa и MasterCard решили выпускать только бесконтактные карты в России

Международные платежные системы Visa и MasterCard направили российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.

В Visa заявили, что «Россия обладает огромным потенциалом развития электронных платежей, однако наличные по-прежнему занимают существенную долю в общем обороте». При этом «бесконтактные платежи являются одним из драйверов отказа от наличных и демонстрируют стремительный рост», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «в 2018 году количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России выросло более чем на 200%», и «чтобы способствовать дальнейшему распространению электронных платежей», компания устанавливает для банков новые требования и предлагает «инструменты для создания современных платежных продуктов и сервисов».

Уточняется, что речь идет о требовании начать выпуск только бесконтактных карт.

В свою очередь в MasterCard заявили, что компания «активно работает над развитием терминальной сети, превращая бесконтактные платежи в стандарт, который доступен на кассах магазинов, при оплате услуг, на транспорте».

Так, в июле 2014 года был выпущен мандат, «согласно которому с 1 января 2020 года все платежные терминалы в Европе и в России будут поддерживать возможность оплаты в одно касание», а новые терминалы, «установленные в торгово-сервисных предприятиях после 1 января 2016 года, уже должны принимать бесконтактные карты MasterCard».

Кроме того, «с апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией».

По данным MasterCard, Европа лидирует по количеству бесконтактных платежей – в минувшем году уже каждая вторая транзакция совершалась в одно касание; в России бесконтактные оплаты картами или смартфонами составили более 50% всех операций.

Ранее против Visa и Mastercard в России потребовали возбудить дело.