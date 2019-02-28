Против Visa и Mastercard в России потребовали возбудить дело

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило обращение с призывом завести дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard.

Авторами соответствующего обращения стали Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В тексте заявления ассоциаций говорится о наличии обстоятельств, свидетельствующих «о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что злоупотребление проявляется в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК), которая, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки – суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

Авторы обращения отмечают, что действия Visa и Mastercard устанавливают межбанковскую комиссия, которая «оказывает негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли».

Ассоциации просят ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard по признакам нарушения запрета, который установлен законом о защите конкуренции.

В ноябре 2016 года общественная организация «Опора России» заявляла о намерении обратиться в ФАС России из-за действий Visa и MasterCard, которых заподозрили в дискриминации малого бизнеса величиной комиссии.