Вынесен приговор экс-руководителям «МиГ» и «Туполев»

Экс-руководителей ПАО «Туполев» Егора Носкова и ОАО «МиГ-РосТ» Алексея Озерова суд признал виновными в мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями, сообщает СК.

«Следствием и судом установлено, что в период 2004-2011 годов обвиняемые в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости ОАО «МиГ-РосТ», ранее находившегося под контролем государства, легализацию похищенного имущества и злоупотребление полномочиями при заключении договора аренды земельного участка в Москве, находившегося в собственности ОАО «МиГ-РосТ», а также мошенничество в отношении АО «РСК «МиГ» на сумму 200 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общая сумма ущерба государству и АО «РСК «МиГ» от действий группы составляет порядка 800 млн рублей, уточняет СК. На имущество обвиняемых наложен арест, его стоимость позволит возместить ущерб в полном объеме.

Озеров приговорен судом на 9,5 лет лишения свободы, Носков – на восемь лет. Также обоим осужденным назначен крупный штраф.

СК отмечает, что уголовное преследование бывшего заместителя гендиректора по экономике и финансам АО «РСК «МиГ» Сергея Мамаева за участие в мошенничестве было прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

В отношении нескольких других бывших высокопоставленных глав предприятий авиационной отрасли, находящихся в международном розыске, также ведется расследование.

Напомним, бывший гендиректор «дочки» российской самолетостроительной корпорации «МиГ» – «МиГ-Рост» – Алексей Озеров и замгендиректора компании «Туполев» Егор Носков были арестованы по делу о мошенничестве с недвижимостью в РСК «МиГ» в 2016 году.