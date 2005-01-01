Трампу посоветовали отказать Грузии во вступлении в НАТО

Страны Запада в 1990 году пообещали президенту СССР Михаилу Горбачеву, что не будут расширять Североатлантический альянс на восток, однако проигнорировали эти заявления, теперь президенту США Дональду Трампу следует отказать Грузии во вступлении в НАТО, чтобы Москва не воспринимала страну, как будущую платформу для нападения на Россию, пишут западные СМИ.

Как пишет издание National Interest, незадолго до распада Советского Союза президент США Джорж Буш-старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль и главы МИД этих государств пообещали Москве, что бывшие страны Варшавского договора не вступят в Североатлантический альянс. Так, НАТО лишилась жизненной силы после исчезновения «советской угрозы», и в 1993 году в Соединенных Штатах прозвучали призывы либо сменить направление деятельности, либо свернуть ее в принципе. Эти лозунги возымели «мощный эффект магии вуду», которая приняла форму вторжения Североатлантического альянса под руководством Вашингтона на Балканы.

Дальнейшее «превращение НАТО в зомби», пишет издание, произошло в 1994 году, когда НАТО инициировала программу «Партнерство ради мира» для сотрудничества со странами, не являющимися членами организациями, и тогда Польша, Чехия, Венгрия и практически все в Восточной Европе выстроились в очередь на вступление в альянс, ведь США обещали им военную помощь против «российской угрозы». Свою роль, подчеркивает журнал, сыграли и выборы президента США в 1996 году, когда и Билл Клинтон, и его соперник-республиканец Боб Доул высказывались за расширение НАТО, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что в 1990-х Россия не представляла угрозы, а также не было причин думать, что эта угроза может вернуться. Однако Клинтон и американские сенаторы были очарованы возможностью сделать верный исторический выбор и перспективой собрать больше пожертвований на кампанию. Кроме того, в расширении Североатлантического альянса были заинтересованы и производители оружия, поскольку вступление новых стран в организацию сулило им новые заказы.

Теперь, пишет журнал, в альянс намерена вступить Грузия, которая в результате превратится в военный протекторат США. «И если американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Москва воспринимала Грузию, как будущую платформу для нападения на Россию, ему следует просто сказать «нет», – заключает автор статьи.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе процесс интеграции страны в альянс и заявил, что расширение НАТО на восток не должно расцениваться как провокация против России. Комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков говорил, что присоединение к Североатлантическому альянсу любой страны, которая находится поблизости от России, – это угроза.