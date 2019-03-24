Генсек НАТО заявил о прогрессе интеграции Грузии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе процесс интеграции страны в альянс, сообщает Общественное телевидение Грузии.

Телеканал показал кадры с рабочего ужина Бахтадзе и Столтенберга, находящегося с визитом в Тбилиси, передает ТАСС.

Сообщается, что генсек НАТО отметил «прогресс Грузии в процессе интеграции в НАТО».

В свою очередь Бахтадзе сообщил, что визит Столтенберга является «свидетельством твердой поддержки Грузии со стороны НАТО».

В четверг Столтенберг говорил, что НАТО готово продолжить активную поддержку Грузии в процессе проведения реформ с целью подготовки страны к вступлению в альянс.

Генсек НАТО посещает Грузию в рамках командно-штабных учений Североатлантического альянса, которые открылись в Тбилиси 18 марта и продлятся по 29 марта. Место в НАТО Грузии было обещано еще в 2008 году, страна пока не получила «План действий по членству».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что расширение НАТО на восток не должно расцениваться как провокация против России. Комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков говорил, что присоединение к Североатлантическому альянсу любой страны, которая находится поблизости от России, – это угроза.