Китай продемонстрировал испытания собственного авианосца

Китайские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены испытания авианосца проекта 001А, в ролике демонстрируется взлет самолетов с палубы корабля.

Видеозапись опубликована в Twitter китайской газеты People's Daily. Отмечается, что это первый авианосец страны, полностью самостоятельно разработанный Китаем.

New footage released by China offers an inside look at the country's first self-developed aircraft carrier during its latest sea trial (Video via CCTV Military Channel) pic.twitter.com/HRQ9QACrzu — People's Daily, China (@PDChina) 18 апреля 2019 г.

Издание «Популярная механика» отмечало, что во время голосования граждане Китая придумали для авианосца имя в честь рака-богомола. В русской транскрипции это слово произносится как «пипи ся».

Второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, «Проект 001А», был спущен на воду в 2017 году.