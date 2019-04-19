В Москве напали на высокопоставленного сотрудника ФАС

На начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Федеральной антимонопольной службы Илью Гришина совершено нападение в Москве, сообщили в пресс-службе ФАС.

«ФАС России совместно с правоохранительными органами отрабатывает все версии случившегося, включая связанные с профессиональной деятельностью», – сообщили РБК в ведомстве.

Нападение произошло утром четверга, 18 апреля, однако известно о нем стало только в пятницу. Гришина ударили по голове, в настоящее время он находится на больничном.

В интервью телеканалу «360» Гришин сообщил, что неизвестные напали на него со спины возле его дома. «Никаких требований не выдвигали. Было двое нападавших, били вроде руками. Получил сотрясение мозга, нахожусь в больнице», – сказал он.