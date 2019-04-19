Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 10 копеек – до 63,99 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек - до 71,94 рубля.

Следует из данных Московской биржи.

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