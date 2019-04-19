Рубль подешевел к доллару и евро

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Почему отношения с Эстонией важны для России

«Давно не виделись», – заметил Владимир Путин, приветствуя в Москве коллегу – президента Эстонии Керсти КальюлайдФото: Alexander Nemenov/Pool/Reuters
«Бесполезно разговаривать с Прибалтикой или Польшей, разговаривать нужно с США или Германией». Эту позицию часто можно встретить в СМИ и в интернете, но она ошибочна. Визит президента Эстонии в Москву после долгого перерыва – это значимое событие, дающее нам возможность решать не только вопросы государственной выгоды, но и вопросы чести. Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Майор не звонит

Дмитрий Ольшанский, публицист
Всеобщий и обязательный призыв исчез. Ну, почти исчез. И войны, проводимые силами призывников, тоже исчезли. Большое счастье, на самом деле – и незаметное, как любое счастье. Наверное, это и называется «болото насилия и лжи». Подробности...

«Мракобесы» не хотят экспериментов за свой счет

Наталья Холмогорова, правозащитник
Пока столичные деятели культуры просаживают сотни государственных миллионов на антирусское искусство, в Воронеже привлекают к ответственности скромного директора одного из самых интересных музеев мира. За растрату, которой не было. Подробности...
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Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
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    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            19 апреля 2019, 10:20

            Текст: Алина Назарова

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            Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 10 копеек – до 63,99 рубля, курс евро поднялся на 12 копеек - до 71,94 рубля.

            Следует из данных Московской биржи.

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