Медведчук посоветовал Зеленскому начать переговоры с Россией

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского, в случае победы на президентских выборах на Украине, начать переговоры с Россией и заключить соглашение.

«Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься. Мы говорим о восстановлении экономических отношений на прагматичной основе», – сказал Медведчук в интервью Reuters.

По его словам, Украина ежегодно теряет 20 млрд долларов экспортной выручки из-за ухудшения отношений с Россией.

Под сделкой с Россией Медведчук имеет в виду соглашение о порядке имплементации различных пунктов Минских соглашений. «Мы могли бы сделать все это в течение нескольких месяцев. Нам нужно просто сесть и поговорить. Это все уже прописано (в Минских соглашениях). Нам просто нужно определить порядок действий», – сказал он.

Между тем в ЛНР заявили о непонимании Зеленским Минских соглашений.

Напомним, что до начала политической карьеры Зеленского, шоумена обвиняли в том, что был сторонником проведения «спецоперации» в Донбассе. Сообщалось, что Зеленский регулярно перечислял часть своих гонораров на нужны так называемой антитеррористической операции. Именно поэтому в 2016 году в России развернулась кампания бойкота российско-украинского фильма «8 лучших свиданий», в котором Зеленский сыграл главную роль. Возмущение было настолько сильным, что потребовало комментария в Кремле. В Госдуме предлагали Следственному комитету проверить Зеленского на предмет финансирования им «АТО».

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