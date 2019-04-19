Береговая охрана Тайваня открыла огонь по китайской рыбацкой шхуне

Катер береговой охраны Тайваня открыл предупредительный огонь по рыболовецкой шхуне материкового Китая в северной части Тайваньского пролива, сообщил информационный портал Sina.

Инцидент произошел около островов Мацзу, когда китайское рыбацкое судно «незаконно пересекло разграничительную линию» с Тайванем, передает ТАСС.

По версии пограничников, патруль подал шхуне сигнал с требованием остановиться, однако китайское судно проигнорировало предупреждение, тогда с катера береговой охраны в сторону нарушителя открыли огонь светозвуковыми гранатами. Лишь после этого шхуна покинула акваторию.

Напомним, 1 апреля Тайбэй заявил о перехвате тайваньскими ВВС двух китайских истребителей.

Материковый Китай утратил контроль над островом после окончания гражданской войны в 1949 году, однако, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, Тайвань считается одной из провинций Китая.

Нынешняя администрация Тайваня во главе с Цай Инвэнь отказалась признавать принцип «одного Китая» и свернула курс предыдущих властей на постепенное сближение с КНР. Это усилило напряженность Тайбэя в отношениях с Пекином.