Среди отказавшихся спасать Ursa Major членов норвежского экипажа были русскоязычные

Среди отказавшегося спасти российский моряков экипажа Oslo Carrier 3 оказались русскоязычные

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет ТАСС, среди команды Oslo Carrier 3 были русскоязычные члены, которые сослались на некий запрет, отказавшись принимать пострадавших моряков. Это противоречит статье 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.

После крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море, спасательная шлюпка направилась к Oslo Carrier 3, но получила отказ в помощи. Позже на место прибыло испанское спасательное судно Salvamar Drago, которое взяло экипаж Ursa Major на борт и доставило в порт Картахены в Испании. Там моряки были размещены в местной гостинице.

Компания «Оборонлогистика», которая владеет сухогрузом Ursa Major, подтвердила размещение экипажа и выразила недовольство отказом в спасении со стороны Oslo Carrier 3.

Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.