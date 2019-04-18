Украинский суд не признал крушение Ил-76 в Донбассе следствием «агрессии России»

Мелитопольский городской районный суд Запорожской области не стал удовлетворять заявление вдовы украинского военного, просившей признать, что ее муж погиб при крушения военного самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году из-за «агрессии России» против Украины.

«Отказать в удовлетворении заявления Татьяны Чимирковой… об установлении факта… гибели Александра Белого… при исполнении военной службы… в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – говорится в судебном решении, фотокопию которого в четверг опубликовал сайт «Громадське ТВ».

В опубликованном решении говорится, что это лишь резолютивная часть решения.

Ранее украинская прокуратура возложила вину за крушение на генерал-майора Виктора Назарова, который занимал тогда должность первого замглавы штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе – замначальника Генштаба Украины. Против него было заведено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».

Как сообщает УНИАН, по версии следствия, Назаров не принял во внимание информацию Службы безопасности Украины о существовании угрозы для самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в луганский аэропорт. 27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал Назарова виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. На данный момент генерал Назаров находится на свободе.