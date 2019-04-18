МИД пообещал учесть в отношениях с Мальтой отказ пропустить самолеты в Венесуэлу

Москва учтет в двусторонних отношениях отказ Мальты пропустить 4 апреля два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что 4 апреля посольство России в установленном порядке попросила у Мальты разрешение на пролет через воздушное пространство этой страны двух самолетов с грузами и пассажирами в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

«К сожалению, и хотела бы подчеркнуть – без объяснения причин, мальтийские власти отказали в выдаче разрешения на пролет указанных российских бортов», – заявила Захарова.

Она отметила, что принятие таких решений – это суверенное право каждого государства, но заметила, что из общепринятой практики отказ Мальты выбивается и «несет в себе определенный недружественный подтекст».

«Это тоже мы можем констатировать. Он, безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой», – отметила она.

Стоит отметить, что российские военные специалисты в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной военной техники и находятся в республике законно. МИД подчеркивал, что домыслы о военных операциях России в Венесуэле являются безосновательными.