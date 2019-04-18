Директора петербургского театра кукол заподозрили в получении взятки

Руководитель Большого театра кукол в Санкт-Петербурге подозревается в получении взятки в 1,2 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

В сообщении на сайте СК говорится, что «возбуждено уголовное дело в отношении директора СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)».

По версии следствия, директор театра вступил в сговор с директором коммерческой фирмы и заключил в конце 2018 года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей.

После глава фирмы передал директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки.

В отношении директора фирмы также возбудили уголовное дело по статье о даче взятки.

В данный момент «следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится серия обысков по месту жительства и работы подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения».

Отмечается, что в четверг утром в театре сотрудники правоохранительных органов проводили оперативные действия.

Большой театр кукол расположен на улице Некрасова. По данным сайта учреждения, главным режиссером является Руслан Кудашов, директором – заслуженный работник культуры России Александр Калинин.

Ранее в Петербурге по делу о взятке арестовали помощника прокурора городского метрополитена Григория Боровко.

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